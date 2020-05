Remdesivir | approvato il farmaco negli USA contro il Covid-19

Leggi su zon

(Di sabato 2 maggio 2020) Secondo uno studio, condotto su 1.063 pazienti in diverse parti del mondo, ilaiuta i malati di-19 a riprendersi in 11 giorni Si chiamailantivirale che la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia governativa statunitense incaricata della sicurezza di cibo e farmaci, haper la cura dei malati di-19 ricoverati in ospedale. Ad annunciarlo è stato il Presidente Donald Trump. Lo studio Uno studio, condotto su 1.063 pazienti in diverse parti del mondo, ha dimostrato che i pazienti trattati conhanno recuperato in 11 giorni, contrariamente a chi è stato trattato con il placebo: in quest’ultimo caso, il tempo di recupero è stato mediamente di 15 giorni. Inoltre, il gruppo che ha ricevuto ilha fatto riscontrare un tasso di letalità intorno all’8 per cento,...