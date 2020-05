Regione, ecco gli indirizzi e i recapiti per i viaggiatori che ritornano in Campania (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come annunciato ieri dal presidente De Luca, tutte le persone che faranno ritorno in Campania dovranno comunicare il proprio arrivo alle aziende sanitarie e porsi in quarantena per quattordici giorni. ecco i numeri e gli indirizzi mail delle Aziende Sanitarie della Campania cui comunicare l’arrivo in Campania per i cittadini provenienti da altre regioni, al netto delle autocertificazioni: ASL Napoli 1 Centro (dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it) ASL Napoli 2 Nord (dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it) ASL Napoli 3 Sud (dippr@aslnapoli3sud.it oppure 0818490682) ASL Salerno (089693060) ASL Avellino (sep@aslavellino.it) ASL Caserta (iotornoacasa@aslcaserta.it tel. 0823350959) ASL Benevento (dp.sep@aslbenevento1.it, dp.sep@pec.aslbenevento.it) L'articolo Regione, ecco gli indirizzi e i recapiti per i ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia

Fase 2 - Regione Lazio : per vendita cibo e bevande da asporto e delivery nessun limite orario. Ecco il vademecum

Fase 2 Lazio - bus fino alle 23 e obbligo mascherine : negozi chiusi entro le 21.30. Ecco l’ordinanza della Regione (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come annunciato ieri dal presidente De Luca, tutte le persone che faranno ritorno indovranno comunicare il proprio arrivo alle aziende sanitarie e porsi in quarantena per quattordici giorni.i numeri e glimail delle Aziende Sanitarie dellacui comunicare l’arrivo inper i cittadini provenienti da altre regioni, al netto delle autocertificazioni: ASL Napoli 1 Centro (dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it) ASL Napoli 2 Nord (dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it) ASL Napoli 3 Sud (dippr@aslnapoli3sud.it oppure 0818490682) ASL Salerno (089693060) ASL Avellino (sep@aslavellino.it) ASL Caserta (iotornoacasa@aslcaserta.it tel. 0823350959) ASL Benevento (dp.sep@aslbenevento1.it, dp.sep@pec.aslbenevento.it) L'articologlie iper i ...

zaiapresidente : ?? Ecco il documento per la 'fase 2' che abbiamo presentato al Governo assieme ai colleghi presidenti di Regione, co… - sole24ore : Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia - sole24ore : Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia - barbaradangel18 : RT @CesareSacchetti: R0 è l'indice di trasmissibilità del virus. Se è sotto 1, il virus è destinato a morire. In tutta Italia è sotto 1. Se… - Battibetti1 : RT @il_burocrate: Vi ricordate di quando Salvini e Fontana dicevano che la Regione avrebbe anticipato le CIG? Ecco, delle 40.000 aziende a… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione ecco Coronavirus, ecco regione per regione l’indice di trasmissibilità della malattia Il Sole 24 ORE Coronavirus, i dati aggiornati al 1 maggio nel Lazio: ecco la situazione Comune per Comune

Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 30 aprile il numero dei positivi è salito a 1.161, con altri 17 nuovi casi. Nelle case di riposo, RSA e case di cura private si contan ...

Coronavirus: ecco la nuova autocertificazione. Non occorrerà specificare i nomi e l'indirizzo di congiunti e fidanzati

Sarà in vigore da lunedì. Lo scopo è quello di tutelare la privacy. Le nuove "concessioni" del Governo, per gli spostamenti, dovranno essere indicate nelle "spontanee dichiarazioni" Si è tanto dibattu ...

Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 30 aprile il numero dei positivi è salito a 1.161, con altri 17 nuovi casi. Nelle case di riposo, RSA e case di cura private si contan ...Sarà in vigore da lunedì. Lo scopo è quello di tutelare la privacy. Le nuove "concessioni" del Governo, per gli spostamenti, dovranno essere indicate nelle "spontanee dichiarazioni" Si è tanto dibattu ...