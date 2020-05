Regione, Caldoro attacca: Sostegno alle imprese? Per tutti (Di sabato 2 maggio 2020) “La Regione intervenga per tutelare l’immagine dell’Ente. Circola una lettera a firma del Presidente della Giunta che, oltre i limiti fissati dalla procedure, promette bonus economici per singole microimprese”. Cosi’ Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. “L’Ente intervenga per impedire che ‘interessi privati’ sostituiscano il dovere della imparzialita’ e terzieta’ degli interventi pubblici. Il tentativo di trarre vantaggio dalle difficolta’ economiche di imprese e cittadini e’ – sottolinea – gravissimo. Speriamo sia solo una una notizia fake e che la smentita arrivi subito. Le risorse vanno date ma con correttezza” “Nello stesso tempo si firmano ordinanze piu’ restrittive di quelle del Governo impedendo ad alcune imprese di ... Leggi su ildenaro La Regione cancella il video del Consiglio flop. D’Amelio : “Stop a diretta”. Caldoro : “Si vada in Aula”

"Laintervenga per tutelare l'immagine dell'Ente. Circola una lettera a firma del Presidente della Giunta che, oltre i limiti fissati dalla procedure, promette bonus economici per singole micro". Cosi' Stefano, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "L'Ente intervenga per impedire che 'interessi privati' sostituiscano il dovere della imparzialita' e terzieta' degli interventi pubblici. Il tentativo di trarre vantaggio ddifficolta' economiche die cittadini e' – sottolinea – gravissimo. Speriamo sia solo una una notizia fake e che la smentita arrivi subito. Le risorse vanno date ma con correttezza" "Nello stesso tempo si firmano ordinanze piu' restrittive di quelle del Governo impedendo ad alcunedi ...

