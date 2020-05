Reggio Emilia | 17 micro scosse di terremoto registrate nelle ultime ore

ComuneRE : Viva #ReggioEmilia, Reggio Emilia che resiste. Buon #25aprile! - Yi_Benevolence : RT @GonnelliLuca: Reggio Emilia, 400 euro di multa al prof perché è andato in libreria - fieracavalli : A Horse Confidential con Massimo ed Eugenia dell’asineria di Reggio Emilia parliamo di bambini e famiglie. - Danilo33454079 : @PLCastagnetti @CDR91485768 A Reggio Emilia di cavalli ce ne sono sempre stati pochi, ma gli asini abbondano... - GonnelliLuca : Reggio Emilia, 400 euro di multa al prof perché è andato in libreria -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

BOLOGNA. Una multa di 400 euro per essere andato in libreria a Reggio Emilia, senza nessuno “sconto” per il fatto che l’insegnante di musica Gian Maria Cordiviola avesse bisogno dei libri per lavorare ...Ha suscitato l’intervento del direttore della Caritas lo spiacevole episodio che ha visto comminare una multa ad un’anziana signora di Sassuolo per aver fatto l’elemosina ad un mendicante. Sono stati ...