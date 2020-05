"Quel camion, quando il destino...". Facchinetti scrive al papà Roby: vivi per miracolo (Di sabato 2 maggio 2020) Un Primo maggio di emozioni e lacrimer per Francesco Facchinetti e papà Roby. Il cantante e produttore compie gli anni e su Instagram dedica un commovente messaggio al padre, da cui è separato causa quarantena da coronavirus. "Ciao papà, come stai? Te lo chiedo perché in questi giorni siamo stati lontani ed è la prima volta che passo il tuo compleanno senza essere con te". "Oggi - scrive ancora - ho ripensato a Quella volta che il destino ha voluto tenerci su questa terra. Ti ricordi Quel camion che ci ha tagliato la strada e ha distrutto completamente tutta la nostra macchina? L'unica cosa rimasta intatta eravamo noi 2 e tra fumo e macerie siamo riusciti ad uscire da Quell'inferno. Anche se ero piccolo ho pensato che la mia vita sarebbe stata unica al tuo fianco e che anche di fronte alla morte mi avresti sempre salvato. Questo sei per me ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 maggio 2020) Un Primo maggio di emozioni e lacrimer per Francesco. Il cantante e produttore compie gli anni e su Instagram dedica un commovente messaggio al padre, da cui è separato causa quarantena da coronavirus. "Ciao;, come stai? Te lo chiedo perché in questi giorni siamo stati lontani ed è la prima volta che passo il tuo compleanno senza essere con te". "Oggi -ancora - ho ripensato ala volta che ilha voluto tenerci su questa terra. Ti ricordiche ci ha tagliato la strada e ha distrutto completamente tutta la nostra macchina? L'unica cosa rimasta intatta eravamo noi 2 e tra fumo e macerie siamo riusciti ad uscire dal'inferno. Anche se ero piccolo ho pensato che la mia vita sarebbe stata unica al tuo fianco e che anche di fronte alla morte mi avresti sempre salvato. Questo sei per me ...

