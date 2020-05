Quanto guadagna Donald Trump: stipendio e patrimonio del Presidente Usa (Di sabato 2 maggio 2020) Quanto guadagna Donald Trump: stipendio e patrimonio del Presidente Usa In molti si chiedono Quanto guadagni Donald Trump in qualità di Presidente degli Stati Uniti. Un tempo Trump, noto per il suo passato di facoltoso imprenditore, era uno degli uomini più ricchi d’America. Ma l’attuale inquilino della Casa Bianca oggi, secondo i calcoli, dovrebbe essere ancora più ricco. Ecco cosa dicono le cifre. Quanto guadagna un Presidente Usa? Come Presidente degli Stati Uniti, carica che ricopre dal 20 gennaio 2017, Donald Trump dovrebbe ricevere uno stipendio di 400mila dollari lordi all’anno come stabilito dal Congresso durante l’amministrazione Clinton. In teoria, all’inquilino della Casa Bianca spetta anche un conto spesa di 50mila dollari all’anno, un conto per i viaggi da 100mila euro e un assegno pari a 19mila dollari per ... Leggi su termometropolitico Quanto guadagna un notaio in Italia : stipendio lordo e netto

