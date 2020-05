Promettente plasma iperimmune anti Coronavirus con pneumologo De Donno: precisiamo su Burioni (Di sabato 2 maggio 2020) Una teoria estremamente interessante quella che ha preso piede in questi giorni con il Dottor Giuseppe De Donno, in riferimenti ad un possibile rimedio contro il Coronavirus che ha dato vita anche ad una presa di posizione da parte del noto virologo Burioni. Va precisato subito che da quest’ultimo non siano arrivati segnali di chiusura su quanto pervenuto da Mantova, a differenza di quanto avvenuto con altre teorie da noi esaminate nelle scorse settimane, ma evidentemente si è venuto a creare una sorta di fraintendimento che va per forza di cose approfondito. Il plasma iperimmune di De Donno da Mantova e la risposta di Burioni Qualche informazione in più sull’idea e sugli studi condotti dal Dottor Giuseppe De Donno arriva dalle Iene. Non è nostra intenzione scendere troppo in questioni mediche, anche perché non è nelle nostre corde ... Leggi su bufale (Di sabato 2 maggio 2020) Una teoria estremamente interessante quella che ha preso piede in questi giorni con il Dottor Giuseppe De, in riferimenti ad un possibile rimedio contro ilche ha dato vita anche ad una presa di posizione da parte del noto virologo Burioni. Va precisato subito che da quest’ultimo non siano arrivati segnali di chiusura su quanto pervenuto da Mantova, a differenza di quanto avvenuto con altre teorie da noi esaminate nelle scorse settimane, ma evidentemente si è venuto a creare una sorta di fraintendimento che va per forza di cose approfondito. Ildi Deda Mantova e la risposta di Burioni Qualche informazione in più sull’idea e sugli studi condotti dal Dottor Giuseppe Dearriva dalle Iene. Non è nostra intenzione scendere troppo in questioni mediche, anche perché non è nelle nostre corde ...

Noovyis : (Promettente plasma iperimmune anti Coronavirus con pneumologo De Donno: precisiamo su Burioni) Playhitmusic - - Andrea_Lorenzon : RT @ApacheRossonero: ++BREAKING NEWS++ LA CURA PER IL COVID CHE è PIU' CHE PROMETTENTE C'E' !! LA SIEROTERAPIA CON PLASMA IPERIMMUNE,MA NE… - redblack1980 : RT @ApacheRossonero: ++BREAKING NEWS++ LA CURA PER IL COVID CHE è PIU' CHE PROMETTENTE C'E' !! LA SIEROTERAPIA CON PLASMA IPERIMMUNE,MA NE… - Massi_Dubai : RT @ApacheRossonero: ++BREAKING NEWS++ LA CURA PER IL COVID CHE è PIU' CHE PROMETTENTE C'E' !! LA SIEROTERAPIA CON PLASMA IPERIMMUNE,MA NE… - JohSogos : RT @ApacheRossonero: ++BREAKING NEWS++ LA CURA PER IL COVID CHE è PIU' CHE PROMETTENTE C'E' !! LA SIEROTERAPIA CON PLASMA IPERIMMUNE,MA NE… -