Previsioni Meteo | la “fase 2” inizia con una grande ondata di caldo | estate anticipata

(Di sabato 2 maggio 2020)– L’evoluzione del tempo per la prossima settimana sembra delinearsi con maggiore chiarezza. Ci sono state delle incertezze evolutive, nei giorni scorsi, per via di una doppia azione in prossimità del Mediterraneo centrale, una calda anticiclonica subtropicale a Ovest, l’altra più fresca a opera di una saccatura instabile nordeuropea in affondo sui settori orientali del continente. Per qualche fase, le simulazioni avevano prospettato una maggiore ingerenza dell’affondo instabile nordeuropeo anche verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, ridimensionando in maniera significativa l’azione calda nordafricana. Le ultime simulazioni, verosimilmente più affidabili perché più prossime al periodo in esame, vanno delineando, si, una debole temporanea influenza della circolazione settentrionale su ...