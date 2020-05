Previsioni Meteo fino a metà maggio | dopo l’ondata di caldo della prossima settimana

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 2 maggio 2020)– Al di là di una moderata instabilità possibile ancora nel corso di questo fine, peraltro circoscritta ed essenzialmente pomeridiana, magari anche temporalesca localmente, a seguire, per almeno i prossimi 6-7 giorni, non sono previste piogge sull’Italia, perlomeno significative. Fase, quindi, di tempo abbastanza siccitoso per gran parte, salvo qualche fastidio temporaneo e minimo in Appennino. A quando, dunque, il ritorno di una circolazione più instabile e favorevole a possibili piogge sul nostro paese? Secondo le ultime indagini, per di più a conferma di quanto già avevamo supposto alcuni giorni fa, dal 9/10, quindi in coincidenza con il secondo finedie poi anche nei giorni a seguire, verso metà mese, la circolazione potrebbe ...