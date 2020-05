Pozzuoli, Fase 2: riapre il cimitero dopo 50 giorni (Di sabato 2 maggio 2020) Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha disposto la riapertura da lunedi’ prossimo del cimitero, chiuso da 50 giorni per l’emergenza Covid 19. Nell’ ordinanza, Figliolia invita a “rispettare con scrupolo le misure di sicurezza individuale, ovvero l’utilizzo di mascherine e il distanziamento sociale”. Nel cimitero di Pozzuoli, in via Luciano, finora, sono state consentite solo le operazioni di inumazione delle salme, con accesso di due familiari. Da lunedi’ saranno consentite le cerimonie funebri, con la partecipazione di un massimo di 15 congiunti. Le funzioni dovranno svolgersi preferibilmente all’aperto, nel rispetto del nuovo decreto DPCM. Gli uffici amministrativi del cimitero, invece, resteranno ancora chiusi al pubblico fino a sabato 11 maggio. L'articolo Pozzuoli, Fase 2: riapre il cimitero dopo 50 giorni proviene da ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 maggio 2020) Il sindaco di, Vincenzo Figliolia, ha disposto la riapertura da lunedi’ prossimo del, chiuso da 50per l’emergenza Covid 19. Nell’ ordinanza, Figliolia invita a “rispettare con scrupolo le misure di sicurezza individuale, ovvero l’utilizzo di mascherine e il distanziamento sociale”. Neldi, in via Luciano, finora, sono state consentite solo le operazioni di inumazione delle salme, con accesso di due familiari. Da lunedi’ saranno consentite le cerimonie funebri, con la partecipazione di un massimo di 15 congiunti. Le funzioni dovranno svolgersi preferibilmente all’aperto, nel rispetto del nuovo decreto DPCM. Gli uffici amministrativi del, invece, resteranno ancora chiusi al pubblico fino a sabato 11 maggio. L'articolo2:il50proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli Fase Pozzuoli, Fase 2: riapre il cimitero dopo 50 giorni Il Denaro Coronavirus,consulti Medicina dolore via Whatsapp nel napoletano

Napoli, 2 mag. (askanews) – Consulti per la Medicina del dolore via whatsapp: è il servizio offerto dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli): un ambulatorio virtuale in cui il medic ...

L’Ambulatorio di Medicina del Dolore è su whatsapp – Unico caso in Italia

POZZUOLI – La Medicina del Dolore dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli utilizza whatsapp, in un ambulatorio virtuale in cui il medico, il dottor Federico Lucke, visita il paziente a dist ...

