Pomezia, Fase 2: firmata l’ordinanza, ecco quello che si può fare e cosa è invece vietato (Di sabato 2 maggio 2020) Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanza che dispone le nuove misure in vigore dal 4 al 17 maggio, secondo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso. “Dal 4 maggio si apre una Fase delicata – commenta il Primo Cittadino – dovremo fare maggiore attenzione al quotidiano. Cominciamo con alcune riaperture, graduali, per poter garantire prima di tutto che quanto fatto fino ad ora non sia vanificato. Sarà consentito l’accesso nelle aree verdi non recintate, l’accesso sulle spiagge per gli sport federali acquatici e verrà riaperto al pubblico il cimitero. Tutti dovranno sempre garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e il divieto di assembramento. La polizia locale vigilerà affinché il provvedimento sia rispettato. Oltre 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Pomezia - si studia la ‘Fase 2’ : fitto programma di incontri con le attività produttive del territorio (Di sabato 2 maggio 2020) Il Sindaco diAdriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanza che dispone le nuove misure in vigore dal 4 al 17 maggio, secondo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso. “Dal 4 maggio si apre unadelicata – commenta il Primo Cittadino – dovremomaggiore attenzione al quotidiano. Cominciamo con alcune riaperture, graduali, per poter garantire prima di tutto che quanto fatto fino ad ora non sia vanificato. Sarà consentito l’accesso nelle aree verdi non recintate, l’accesso sulle spiagge per gli sport federali acquatici e verrà riaperto al pubblico il cimitero. Tutti dovranno sempre garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e il divieto di assembramento. La polizia locale vigilerà affinché il provvedimento sia rispettato. Oltre 4 ...

CorriereCitta : Pomezia, Fase 2: firmata l’ordinanza, ecco quello che si può fare e cosa è invece vietato - ZuccalaAdriano : #Fase2 a #Pomezia, Firmata ordinanza con le nuove misure in vigore dal 4 al 17 maggio Dal 4 si apre una fase delic… - Comune_Pomezia : Fase 2 a #Pomezia, il Sindaco firma l’ordinanza con le nuove misure in vigore dal 4 al 17 maggio I punti dell'ordi… - frabarraco : @guidomarchello Eppure da Oxford dove c'è un ex allievo di Burioni a Pomezia dove c'è un'azienda italiana stanno sv… - ilfaroonline : Fase 2 a Pomezia, il Comune incontra Unindustria, Coldiretti e Confagricoltura -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Fase Fase 2 a Pomezia, il Sindaco firma l'ordinanza con le nuove misure in vigore dal 4 al 17 maggio ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Lazio, riaprono i negozi per la toelettatura degli animali. Patrizia Prestipino: «Ottima notizia, ora serve ok per tutta Italia»

«Apprendiamo con grande soddisfazione dalle parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che nel Lazio dal 4 maggio potranno riaprire i servizi di toelettatura per gli animali. È un'ott ...

Coronavirus, settore vino: l’appello di Confagricoltura

ROMA – Con 356mila aziende, 650mila ettari vitati, 50 milioni di ettolitri e un valore di 13 miliardi di euro, il comparto vitivinicolo è una delle eccellenze più rappresentative dell’Italia, non solt ...

«Apprendiamo con grande soddisfazione dalle parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che nel Lazio dal 4 maggio potranno riaprire i servizi di toelettatura per gli animali. È un'ott ...ROMA – Con 356mila aziende, 650mila ettari vitati, 50 milioni di ettolitri e un valore di 13 miliardi di euro, il comparto vitivinicolo è una delle eccellenze più rappresentative dell’Italia, non solt ...