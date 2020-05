Phil Spencer: "la community Xbox sarà fondamentale contro i nuovi concorrenti del mondo gaming" (Di sabato 2 maggio 2020) L'industria videoludica sta vivendo un importante periodo di trasformazione: lentamente, ma inesorabilmente, ci stiamo allontanando da quello che fino a pochi anni fa consideravamo la norma, con l'avvento di nuovi servizi volti a digitalizzare ancora di più le nostre esperienza, fra realtà virtuale, streaming e abbonamenti gaming.Inoltre, se fino a poco fa il campo di battaglia era diviso nella trinità "Sony-Microsoft-Nintendo", ora stiamo assistendo alla discesa in campo di nuovi giocatori, come Google con il suo servizio Google Stadia, Amazon con il suo studio first-party e il suo (ipotetico) servizio streaming, Facebook con la sua piattaforma e il suo Oculus Rift...insomma, il mondo dei videogiochi si sta sicuramente evolvendo.In mezzo a tutti questi cambiamenti, cosa ne pensa Microsoft, la compagnia che era in circolazione da ben prima di questo boom? Stando a ... Leggi su eurogamer Xbox Series X verrà lanciata senza ritardi - ma i giochi rimangono un punto interrogativo per Phil Spencer

