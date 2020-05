Perché la Marina Usa ha scelto le fregate Fremm italiane (Di sabato 2 maggio 2020) La Marina americana ha assegnato a Marinette Marine Corporation, una società cantieristica controllata da Fincantieri Marine Group (Fmg) il contratto di produzione per le prime dieci unità del programma FFG(X) per le nuove fregate che dovranno entrare in linea nella Marina statunitense. Il valore totale complessivo della commessa, se tutte le opzioni verranno esercitate, è pari a 5,58 miliardi di dollari, e la prima unità è stata già finanziata con uno stanziamento di fondi per l’anno in corso pari a circa 1,3 miliardi di dollari. La Us Navy ha proposto di mettere a bilancio altri 1,05 miliardi l’anno prossimo per la seconda unità e stima che le successive costeranno circa 940 milioni ognuna. Il contratto si prevede verrà nuovamente messo in gara dopo le dieci unità assegnate a Marinette Marine per ... Leggi su it.insideover ‘Gf Vip 4’ - Marina Fadda esce allo scoperto e svela perché ha voluto dare alla sua storia con Antonio Zequila una seconda chance. E a proposito di Adriana Volpe… (Di sabato 2 maggio 2020) Laamericana ha assegnato a Marinette Marine Corporation, una società cantieristica controllata da Fincantieri Marine Group (Fmg) il contratto di produzione per le prime dieci unità del programma FFG(X) per le nuoveche dovranno entrare in linea nellastatunitense. Il valore totale complessivo della commessa, se tutte le opzioni verranno esercitate, è pari a 5,58 miliardi di dollari, e la prima unità è stata già finanziata con uno stanziamento di fondi per l’anno in corso pari a circa 1,3 miliardi di dollari. La Us Navy ha proposto di mettere a bilancio altri 1,05 miliardi l’anno prossimo per la seconda unità e stima che le successive costeranno circa 940 milioni ognuna. Il contratto si prevede verrà nuovamente messo in gara dopo le dieci unità assegnate a Marinette Marine per ...

