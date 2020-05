Perché Mattarella tace davanti la disfatta del governo. Voci dal Colle, l'unica "ragion di Stato" che può cambiare le sorti del Conte bis (Di sabato 2 maggio 2020) C'è un motivo se Sergio Mattarella, nonostante le bordate dalla maggioranza a Giuseppe Conte, non interviene. Matteo Renzi, dopo il suo ultimatum in Aula sulla Fase 2, ha messo a serio rischio la tenuta del governo. Eppure, nonostante questo il Colle tace. "Ragion di Stato", questo il motivo, secondo Affaritaliani.it, per cui al Quirinale vige il silenzio. Il tutto, ovviamente, fermo restando che non subentrino fatti nuovi, come altre rotture o l'arrivo di qualche leader politico con un'alternativa di governo già pronta. Insomma, un'idea di esecutivo come quella che vede Mario Draghi premier e che mette d'accordo un po' tutti. Tutti tranne alcuni del Pd che temono un governo di unità nazionale con l'ingresso di Forza Italia che diminuirebbe inevitabilmente il peso dem. Anche se i più, un po' come i Cinque Stelle, stanno seriamente ... Leggi su liberoquotidiano "Una lettera a Sergio Mattarella". Sgarbi - scacco matto? Perché il Colle deve rimuovere Conte

"Caro Mattarella - ma perché non...". La Merlino pubblica la lettera di un bimbo di 7 anni : Conte umiliato a mezzo stampa (Di sabato 2 maggio 2020) C'è un motivo se Sergio, nonostante le bordate dalla maggioranza a Giuseppe Conte, non interviene. Matteo Renzi, dopo il suo ultimatum in Aula sulla Fase 2, ha messo a serio rischio la tenuta del. Eppure, nonostante questo il. "Ragion di Stato", questo il motivo, secondo Affaritaliani.it, per cui al Quirinale vige il silenzio. Il tutto, ovviamente, fermo restando che non subentrino fatti nuovi, come altre rotture o l'arrivo di qualche leader politico con un'alternativa digià pronta. Insomma, un'idea di esecutivo come quella che vede Mario Draghi premier e che mette d'accordo un po' tutti. Tutti tranne alcuni del Pd che temono undi unità nazionale con l'ingresso di Forza Italia che diminuirebbe inevitabilmente il peso dem. Anche se i più, un po' come i Cinque Stelle, stanno seriamente ...

MediasetTgcom24 : Tiziano Ferro e il marito adottano due cani: 'Abbandonati perché non sapevano cacciare e aggredire' #tizianoferro… - 51inif : Tutti contro Conte (fuori e dentro la maggioranza): ecco perché potrebbe cadere ?? DEVE CADERE! ?@GiuseppeConteIT? - PaoloCaminiti1 : 'Perch%C3%A9 il MES pone comunque condizioni inaccettabili per l'Italia'. Intervista a Giulio Sapelli - bnotizie : Recensione Samsung Galaxy S20: caratteristiche, prezzo e perch? comprarlo - - antonellacirce1 : @Libero_official Ma per piacere .... piuttosto servono braccia all’agricoltura! Santori il primo! Restano e rimaran… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Mattarella Tutti contro Conte (fuori e dentro la maggioranza): ecco perché potrebbe cadere ilGiornale.it Perché alcune persone credono di essere invulnerabili al Cov

Sanihelp.it - I consigli sulla salute, sia nella pandemia attuale che in generale, sono efficaci solo se le persone si considerano a rischio. Se questo non succede, infatti, è più probabile che intrap ...

Gente di spettacolo «senza diritti» «Noi in piazza perché lasciati soli»

La protesta dei lavoratori dello spettacolo è andata in scena in piazza Loggia in primo maggio alle 15 (non senza identificazione da parte delle forze dell’ordine pare per i tempi prolungati). Nel men ...

Sanihelp.it - I consigli sulla salute, sia nella pandemia attuale che in generale, sono efficaci solo se le persone si considerano a rischio. Se questo non succede, infatti, è più probabile che intrap ...La protesta dei lavoratori dello spettacolo è andata in scena in piazza Loggia in primo maggio alle 15 (non senza identificazione da parte delle forze dell’ordine pare per i tempi prolungati). Nel men ...