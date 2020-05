Passeggiate vietate in Toscana? Fake news | l' ordinanza che le blocca è una bufala

(Di sabato 2 maggio 2020)in, l'regionale numero 47 che le; una. Resta dunque in vigore dal 1° maggio la veranumero 46.

Spiralwavemood : @LucaGras @lorepregliasco esatto non sono vietate le passeggiate. - IAmWaitingHere : L'attività motoria è consentita ma le passeggiate sono vietate? - talombra : @mbx1900 Le passeggiate restano vietate. Camminare è sovversivo? Devo per forza correre... ma che cazzari! - speroscherzi_ : Al parco, se aperto, ci si può andare solo se si accompagna un minore? Se invece ci possono andare tutti esattament… - albegra82 : @Marc16dic1899 @StefanoRigon65 @Larabrusi Chi viene a prendere la pizza sta cazzeggiando o lavorando?credo che dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Passeggiate vietate

Il Reporter

E' quanto prevede la faq pubblicata dal governo in vista della fase 2. «Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti gi ...L’ordinanza regionale della Toscana che revoca la possibilità di fare passeggiate e andare in bicicletta nel proprio comune è un falso, una fake news bella e buona che sta però circolando ampiamente i ...