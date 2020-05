Paradossi Fase 2, tornano al lavoro più over 50 che giovani e nelle regioni a maggior rischio (Di sabato 2 maggio 2020) (Teleborsa) – Si riparte lunedì 4 maggio con la Fase 2 per 4,4 milioni di lavoratori, che torneranno sul posto di lavoro dopo un lungo periodo di inattività, ma un’analisi curata dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro mette subito in luce alcuni Paradossi: dalla ripartenza saranno coinvolti più over 50 che giovani e maggiormente le regioni del Nord, più esposte al contagio in questi due mesi di emergenza da Covid-19, rispetto al resto d’Italia. La Fase 2 coinvolgerà il 62,2% dei lavoratori bloccati dalle misure di lockdown, mentre 2,7 milioni continueranno a restare a casa in attesa di successive misure governative. over 50 SOTTO TIRO – Dall’indagine condotta sui microdati delle Forze lavoro Istat, evidenzia che la ripresa coinvolgerà soprattutto lavoratori over 50, rispetto ai giovani, su 100 occupati in ... Leggi su quifinanza Diaconale contro la linea di Conte : “Sulla fase 2 ci sono tanti paradossi - governo confuso e condizionato” (Di sabato 2 maggio 2020) (Teleborsa) – Si riparte lunedì 4 maggio con la2 per 4,4 milioni di lavoratori, che torneranno sul posto didopo un lungo periodo di inattività, ma un’analisi curata dalla Fondazione Studi Consulenti delmette subito in luce alcuni: dalla ripartenza saranno coinvolti più50 chemente ledel Nord, più esposte al contagio in questi due mesi di emergenza da Covid-19, rispetto al resto d’Italia. La2 coinvolgerà il 62,2% dei lavoratori bloccati dalle misure di lockdown, mentre 2,7 milioni continueranno a restare a casa in attesa di successive misure gnative.50 SOTTO TIRO – Dall’indagine condotta sui microdati delle ForzeIstat, evidenzia che la ripresa coinvolgerà soprattutto lavoratori50, rispetto ai, su 100 occupati in ...

DividendProfit : Paradossi Fase 2, tornano al lavoro più over 50 che giovani e nelle regioni a maggior rischio… - PitNicFer : I paradossi della Fase 2: tornano al lavoro più over 50 che giovani - stefanodirusso1 : RT @ansa_economia: Fase 2: consulenti,4,4 milioni al lavoro. 'Paradossi' ripresa attività, 2,7 milioni addetti restano a casa #ANSA https:/… - stefanodirusso1 : RT @ansa_economia: Fase 2: consulenti, 4,4 mln a lavoro, più over50 e a Nord. 'Paradossi' ripresa attività, 2,7 milioni addetti restano a c… - schnitzlerrr : RT @Simo_Dal: I #paradossi della #fase2: dal 4 maggio, scrivono i #consulentidellavoro, 4,4 milioni di #occupati rientrano in #attività, ma… -