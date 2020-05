Olympique Marsiglia, il proprietario esulta: «Siamo in Champions League» (Di sabato 2 maggio 2020) Frank McCourt ha ringraziato pubblicamente tutti i componenti dell’Olympique Marsiglia per il ritorno in Champions League Il proprietario dell’Olympique Marsiglia, Frank McCourt, ha ringraziato tutte le componenti del club per il ritorno in Champions League dopo sette anni. Champions – «Con l’acquisto dell’OM ​​sapevo che ci sarebbero stati alti e bassi, ma la nostra visione a lungo termine supera queste contingenze della vita quotidiana. Meno di quattro anni dopo la ripresa del club ci Siamo qualificati in Champions League, dopo aver giocato anche una finale di Europa League. Congratulazioni alle squadre, questo significa che Siamo sulla strada giusta. Non vedo l’ora di condividere gli anni a venire accanto a questi magnifici tifosi, formano l’anima di questo club che amo, con la sua passione, la sua originalità e che ... Leggi su calcionews24 Pape Diouf è morto/ Coronavirus - addio all'ex presidente dell'Olympique Marsiglia

Il proprietario dell’Olympique Marsiglia, Frank McCourt, ha ringraziato tutte le componenti del club per il ritorno in Champions League dopo sette anni. CHAMPIONS – «Con l’acquisto dell’OM ??sapevo ch ...

La stagione è finita La Lega assegna il titolo al Paris Saint Germain

PARIGI. La Lega calcio francese ha dichiarato definitivamente chiuso il campionato di Ligue 1 ed ha attribuito il titolo al Paris Saint-Germain, che era primo con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia..

