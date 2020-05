Olimpiadi Invernali Cortina d’Ampezzo 1956 | il medagliere e tutti i podi azzurri Italia

(Di sabato 2 maggio 2020) I Giochi della settima Olimpiade Invernale si tengono ad’Ampezzo, in, nel, ed iniziano il 26 gennaio per terminare il 5 febbraio. L’partecipa con una delegazione di 65 atleti, di cui 53 uomini e 12 donne, in 8 discipline, cogliendo treo, un oro e due argenti, che valgono l’ottavo posto nel. Il portabandiera è Tito Tolin. E’ il bob a portare all’tutte le medaglie, con la doppietta azzurra nel bob a due ed un secondo posto nel bob a quattro. Nel bob a due la vittoria è affare esclusivo tra le due squadrene:I di Lamberto Dalla Costa e Giacomo Conti nelle quattro discese totalizza il tempo di 5:30.14, andando così a prendersi l’oro. Alle spalle del primo equipaggio azzurro eccoII di Eugenio Monti e Renzo Alverà, con il crono di 5:31.45 ed un ritardo ...

I Giochi della settima Olimpiade Invernale si tengono a Cortina d’Ampezzo, in Italia, nel 1956, ed iniziano il 26 gennaio per terminare il 5 febbraio. L’Italia partecipa con una delegazione di 65 ...I Giochi della sesta Olimpiade Invernale si tengono ad Oslo, in Norvegia, nel 1952, ed iniziano il 14 febbraio per terminare il 25 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 33 atlet ...