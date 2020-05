Nuovo Dl del governo | ecco la bozza | bonus resta a 600 euro | più controlli sui posti di

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag – Spunta unadeldecreto governativo che entrerà in vigore dal 4 marzo. E come al solito regnano confusione, incertezza e serie di punti decisamente oscuri (generoso eufemismo). Di conseguenza ci aspettiamo cambi di rotta, rivisitazioni e una certa discrezionalità da parte di chi dovrà attuarlo. Il Dl, costituito da un pacchetto di 44 norme, sulla carta introduce “nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Ma in sostanza cosa prevede concretamente? I licenziamenti dovrebbero essere sospesi per cinque mesi, dovrebbe esserci il reddito di emergenza (di cui vi parliamo qui nel dettaglio) con un assegno da 400 a 800al mese per un massimo di tre mensilità e soltanto se sussistono determinate condizioni (tra queste un un Isee ...