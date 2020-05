Nuovo decreto coronavirus: il bonus arriva a 1000 euro (Di sabato 2 maggio 2020) Licenziamenti sospesi per cinque mesi, novità sul reddito di emergenza e bonus baby sitter. Queste alcune delle novità nella bozza del decreto aprile per fronteggiare l’emergenza coronavirus che introduce ‘nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19’. Dunque il periodo di sospensione dei licenziamenti viene ampliato da due mesi a cinque rispetto alla precedente formulazione. E ancora: Reddito di emergenza da 400 fino a 800 euro, ampliati i requisiti per il Reddito di cittadinanza, bonus baby sitter portato a 1.200 euro (2.000 per medici e infermieri), riconosciuta un’indennità fino a 600 euro anche ai lavoratori domestici, cig in deroga per 18 settimane fino al 31 ottobre e lavoro nei campi fino a 2 mesi per percettori Rdc, cig o ... Leggi su caffeinamagazine Il bonus autonomi sale fino a 1000 euro Tutte le novità del nuovo decreto anti-crisi

Coronavirus - nuovo decreto : reddito emergenza sino a 800 euro - a maggio bonus più ricchi

