Nuoto, le piscine riaprono lunedì 4 maggio solo per i professionisti? Tutti gli scenari (Di sabato 2 maggio 2020) Lunedì 4 maggio incomincerà la fase 2 in Italia e ci sarà una graduale riapertura delle attività. Tra un paio di giorni gli sportivi professionisti e di interesse nazionale potranno tornare ad allenarsi se praticano discipline individuali mentre per gli sport di squadra bisognerà attendere lunedì 18 maggio. Ci aspetta una ripresa scaglionata dopo due mesi di serratissimo lockdown, gli atleti sono dovuti rimanere in casa e hanno dovuto abbandonare palestre e piscine da inizio aprile. Abbiamo detto di piscine ma probabilmente non apriranno lunedì soltanto per i professionisti/atleti di interesse nazionale. Sarebbe infatti stata mandata una proposta di protocollo di sicurezza al Governo, il quale si è preso 72 ore di tempo per rispondere. Una volta che verrà dato l’ok allora potranno aprire i centri di Milano, Ostia e ... Leggi su oasport (Di sabato 2 maggio 2020) Lunedì 4incomincerà la fase 2 in Italia e ci sarà una graduale riapertura delle attività. Tra un paio di giorni gli sportivie di interesse nazionale potranno tornare ad allenarsi se praticano discipline individuali mentre per gli sport di squadra bisognerà attendere lunedì 18. Ci aspetta una ripresa scaglionata dopo due mesi di serratissimo lockdown, gli atleti sono dovuti rimanere in casa e hanno dovuto abbandonare palestre eda inizio aprile. Abbiamo detto dima probabilmente non apriranno lunedì soltanto per i/atleti di interesse nazionale. Sarebbe infatti stata mandata una proposta di protocollo di sicurezza al Governo, il quale si è preso 72 ore di tempo per rispondere. Una volta che verrà dato l’ok allora potranno aprire i centri di Milano, Ostia e ...

OA_Sport : Nuoto, le piscine riaprono lunedì solo per i professionisti? Tutti gli scenari - SportRepubblica : Nuoto, piscine chiuse per la Pellegrini e c.: Barelli aspetta la Protezione Civile - StraNotizie : Nuoto, piscine chiuse per la Pellegrini e c.: Barelli aspetta la Protezione Civile - martinostefa14 : @MarcoBellinazzo @SerieA Ha pienamente ragione, specialmente su palestre e piscine. Tra l’altro io faccio anche nuo… - ranettaH2O : RT @acquastampata: Il nuoto nell'era #COVID - 'Scusi, un'informazione?' I flussi nelle piscine ai tempi del #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto piscine Nuoto, piscine chiuse per la Pellegrini e c.: Barelli aspetta la Protezione Civile la Repubblica Nuoto, piscine chiuse per la Pellegrini e c.: Barelli aspetta la Protezione Civile

Le gestione di una piscina inoltre costa migliaia di euro al giorno ... se non riescono ad incassare con i corsi di nuoto. Ma la Fin è pronta ad un sacrificio per i suoi atleti di punta. Un sacrificio ...

Il nuoto sincronizzato non è più uno sport per signorine

Uno sport ma anche un'arte. Il nuoto sincronizzato è da sempre associato a un'idea di grazia e perfezione che ben si conciliano con la natura e il fisico femminile. La perfezione richiesta nell'esecuz ...

Le gestione di una piscina inoltre costa migliaia di euro al giorno ... se non riescono ad incassare con i corsi di nuoto. Ma la Fin è pronta ad un sacrificio per i suoi atleti di punta. Un sacrificio ...Uno sport ma anche un'arte. Il nuoto sincronizzato è da sempre associato a un'idea di grazia e perfezione che ben si conciliano con la natura e il fisico femminile. La perfezione richiesta nell'esecuz ...