Novara | fermato per i controlli coronavirus | si scopre essere latitante decennale

Leggi su italiasera

(Di sabato 2 maggio 2020) Il fare guardingo ha insospettito la polizia che stava effettuando iin materia di decreto per il contenimento del. L’uomo in zona ufficio postale aè stato intercettato, ma quando ha capito di avere attirato l’attenzione degli agenti ha cercato rifugio in un androne di un palazzo. La fuga è stata molto breve perchè le forze dell’ordine lo hanno prontamente bloccato, alla richiesta dei documenti l’uomo ha dichiarato di non averli con sè e ha mostrato un autocertificazione dubbia. Quando la polizia ha incalzato l’uomo, è arrivata la confessione: “Finiamola qua sono un”. Dopo accertamenti è emerso che l’uomo, 53 enne italiano di origine Campana, erae doveva scontare le pene per 9 anni a causa di diversi reati tra cui plurime rapine a mano armata in ...