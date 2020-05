Notizie del giorno – Le “botte” tra Ibra e Balotelli, quando Mancini rischiò Grosso, calciatore nei guai (Di sabato 2 maggio 2020) LE “BOTTE” TRA IbraHIMOVIC E Balotelli – “Quante botte a Balotelli? Gli abbiamo voluto bene. Era giovane, di errori ne ha fatti; ma aveva un fisico prorompente, tra lui e Zlatan Ibrahimovic era una lotta continua, se le promettevano ogni giorno”. Sono le parole, ad Antenna Tre, dell’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo. “Poi è esuberante – prosegue – e questa esuberanza viene spesso strumentalizzata. Ma è un bravissimo ragazzo, mi spiace sia stato messo in polemiche tanto per… L’Inter lo ha allevato e lo ha lanciato nel grande calcio, ma lui è riconoscente all’Inter; ha passato anni bellissimi lì. Poi ha fatto l’errore della maglia, però bisognerebbe tornare indietro ed ammettere l’errore. Il pubblico avrebbe apprezzato, a volte farsi vedere come persone ... Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : tre calciatori del Colonia positivi ai test

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : tre calciatori del Colonia positivi ai test

Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 20 : 10 (Di sabato 2 maggio 2020) LE “BOTTE” TRAHIMOVIC E– “Quante botte a? Gli abbiamo voluto bene. Era giovane, di errori ne ha fatti; ma aveva un fisico prorompente, tra lui e Zlatanhimovic era una lotta continua, se le promettevano ogni”. Sono le parole, ad Antenna Tre, dell’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo. “Poi è esuberante – prosegue – e questa esuberanza viene spesso strumentalizzata. Ma è un bravissimo ragazzo, mi spiace sia stato messo in polemiche tanto per… L’Inter lo ha allevato e lo ha lanciato nel grande calcio, ma lui è riconoscente all’Inter; ha passato anni bellissimi lì. Poi ha fatto l’errore della maglia, però bisognerebbe tornare indietro ed ammettere l’errore. Il pubblico avrebbe apprezzato, a volte farsi vedere come persone ...

Confindustria : Il Consiglio Generale di Confindustria su proposta del presidente designato @CarloBonomi_ ha approvato la squadra:… - Agenzia_Ansa : Ventisei anni fa l'addio ad Ayrton #Senna. Il primo maggio del 1994 ad Imola l'incidente choc: la morte in pista de… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il premier @GiuseppeConteIT si scusa per i ritardi dei pagamenti per far fronte all'emergenza e pro… - ffrancesca71 : RT @WWFitalia: Mentre affrontiamo l'emergenza #coronavirus , più di 100 scienziati in 25 Paesi chiedono ai governi del #mondo la chiusura d… - F_Litto_Inc : RT @flpsq: Kim non muore si rivede -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus: ‘al S.Martino torna sperimentazione Remdesivir’

“L’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, ha inserito il Policlinico San Martino di Genova nella lista dei centri di sperimentazione per la somministrazione compassionevole del farmaco antivirale ...

Fase 2: nel Milanese ordinanza obbliga a rimanere a casa

La misura fa discutere i cittadini, che hanno inondato di commenti la pagina facebook del Comune e dato vita a una campagna social con cui chiedono la revoca dell’ordinanza. “Antonio Nucera se vuoi ...

“L’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, ha inserito il Policlinico San Martino di Genova nella lista dei centri di sperimentazione per la somministrazione compassionevole del farmaco antivirale ...La misura fa discutere i cittadini, che hanno inondato di commenti la pagina facebook del Comune e dato vita a una campagna social con cui chiedono la revoca dell’ordinanza. “Antonio Nucera se vuoi ...