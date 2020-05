Nord Corea, Kim Jong-un non è morto: il dittatore ricompare in pubblico dopo 3 settimane (Di sabato 2 maggio 2020) dopo 20 giorni di assenza avvolta nel mistero più totale il leader NordCoreano Kim Jong-un è riapparso in pubblico, senza apparenti segnali di malattia, nonostante le speculazioni sul suo stato di salute che si erano spinte fino a parlare di morte. Per approfondire leggi anche: Kim Jong un è morto Leggi su iltempo Corea Nord : Kim riappare in pubblico - le foto ufficiali

