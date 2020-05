“Non ha senso stare qui”. Ambra Angiolini, il dolore negli occhi. La conduttrice non trattiene le lacrime (Di sabato 2 maggio 2020) Ambra Angiolini è stata per la terza volta al timone del Concertone del Primo Maggio. Ovviamente l’edizione 2020 è stata diversa da tutte le altre: l’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese ha reso impossibile il solito concertone di Piazza San Giovanni. Ambra Angiolini, oggi felicemente al fianco di Massimiliano Allegri, ha detto si tratta di una sperimentazione che non deve diventare la normalità. Ma quest’anno va così. “La piazza vuota parla da sola, con le parole si rischia la retorica” ha detto prima del concerto Ambra a Repubblica. La conduttrice ha deciso di aprire l’evento da quella porta che si apre nelle Mura aureliane, in una piazza vuota che per molti anni ha avuto il compito di proteggere “quelli che non ci stanno e noi proteggeremo le domande, purtroppo, perchè è l’unica ... Leggi su caffeinamagazine Concerto del Primo Maggio 2020 - il messaggio di Vasco Rossi : “Non si può festeggiare insieme abbracciandoci”. Poi le note di Un Senso

Ambra Angiolini commossa al Concertone Primo Maggio : “Non ha senso starci”

