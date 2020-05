Netflix top 10 serie tv e film di maggio, le classifiche giorno per giorno (Di sabato 2 maggio 2020) Sei pigro? La classifica Netflix top 10 è una buona scorciatoia per scegliere cosa vedere. Vuoi farti un’idea di cosa piace ai più oppure cerchi nuovi argomenti di conversazione con gli amici? Benissimo, qui trovi il necessario per soddisfare le tue curiosità. Ogni giorno. E il mese di maggio è pieno di new entry interessanti. A partire dalla prima capolista, uscita a cavallo tra i due mesi e subito piazzatasi al vertice della classifica. Riuscirà la nuova serie di Ryan Murphy (Hollywood, uscita il 1° maggio) a superarla? Netflix top 10 Italia 2 maggio Diamo un ultimo sguardo a quella che è la coda del mese di aprile. I weekend tendono a stravolgere la classifica generale, così come potrebbero fare le novità di maggio. Resta da capire quali titoli cederanno il loro posto per primi (e se La Casa di Carta ... Leggi su gqitalia Top Ten Netflix 2 Maggio : Summertime ancora in testa - Too Hot to Handle scende quinto

Top ten Netflix serie tv e film di maggio - le classifiche giorno per giorno

Dangerous Lies il nuovo thriller di Netflix con Camilla Mendes finisce subito in Top Ten (Di sabato 2 maggio 2020)

Ultime Notizie dalla rete : Netflix top Netflix, le migliori serie del 2020 GQ Italia Netflix top 10 serie tv e film di maggio, le classifiche giorno per giorno

Il bello della top ten Netflix è che tra le serie, gli show e i film più visti sulla piattaforma, può esserci sempre ‘quel’ titolo che ancora ti manca oppure quello che pensavi di vedere solo tu (e in ...

Top Ten Netflix 2 Maggio: Summertime ancora in testa, Too Hot to Handle scende quinto

Ogni giorno un abbonato si alza e sa di dover vagare tra i titoli di Netflix per scegliere cosa vedere, cercando aiuto prima di annaspare nella vastità del catalogo. Ogni giorno un utente si alza e sa ...

