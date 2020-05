Nel decreto sulla riapertura si sono dimenticati dei toelettatori per cani

Leggi su agi

(Di sabato 2 maggio 2020) Nella lista delle riaperture manca una categoria che serve milioni di clienti: iper animali. Secondo gli ultimi dati Censis risalenti al dicembre del 2019, all'anagrafena in Italiaregistrati oltre 27 milioni di, molti dei quali, lo sappiamo, vivono nelle nostre case. Le uniche regioni al momento che hanno considerato il servizio toelettatura come un'attività primaria da far riaprire subitostate Liguria, Friuli ed Emilia-Romagna; nel resto d'Italia la situazione è ancora incerta. Il 1 giugno potremo tornare a sederci da barbieri e parrucchieri, ma per molti amici a quattro zampe l'attesa potrebbe essere più lunga. “Stiamo cercando in tutti i modi di diffondere la verità sul lavoro del toelettatore, perché purtroppo in tantissimi anni non è mai stata riconosciuta come una ...