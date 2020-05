Napoli, senti Nikola Maksimovic: “Abbiamo grande fiducia che alla fine si potrà riprendere il campionato” (Di sabato 2 maggio 2020) Nikola Maksimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Fortunatamente sto bene, non ho problemi, sono a casa e rispetto le regole. So che è un momento difficile per tutto il mondo. E anche per il nostro calcio, ci siamo dovuti adattare ad un nuovo ambiente di allenamento. La condizione fisica resta buona. Seguo il programma che ci mandano i nostri preparatori e ci coordiniamo con loro dopo ogni allenamento, eventuali problemi o altro. Oltre alla famiglia mi manca tanto il calcio giocato, gli allenamenti e le partite vere. Soprattutto in questa città, che vive solo per questo sport. Anche quando vai a prendere un caffè al bar e ti metti a parlare di tutt’altro, dall’altro tavolo ti fermano subito: ‘Uagliò, allora sabato vinciamo?’ Queste sono le piccole cose che mi mancano di più”. “Stiamo seguendo la ... Leggi su calciomercato.napoli VIDEO - Il Napoli torna subito a Castel Volturno? De Luca annuncia : "Proposta interessante di ADL - noi consentiremo gli allenamenti"

