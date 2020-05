Napoli, Sarr: «Niente rinnovo con il Nizza». Ma non cita la Serie A (Di sabato 2 maggio 2020) Il difensore Malang Sarr ha annunciato che non rinnoverà il contratto con il Nizza. È sul mercato, ma non cita la Serie A Malang Sarr lascerà il Nizza al termine della stagione, come annunciato ai microfoni di Telefoot: «Per ora ho deciso di non rinnovare il contratto e non ho preferenze circa il futuro. La Bundesliga è un campionato di alto livello, ma ci sono grandi squadre anche in Francia e Spagna». Il difensore classe ’99 non ha citato né la Serie A né il Napoli, squadra che da tempo è sulle sue tracce. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Accostato al Napoli - Sarr lascerà il Nizza : "Non rinnovo e non ho preferenze per il futuro"

