Napoli, l’allarme di de Magistris in vista della Fase 2: Rischio situazioni incontrollabili (Di sabato 2 maggio 2020) “Nell’avvicinarsi a questa Fase 2, se si innestano il caos istituzionale voluto e la frenesia popolare anche giusta dopo due mesi, c’e’ il Rischio che la situazione diventi incontrollabile non solo qui a Napoli ma in tutta Italia”. Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il primo cittadino in questi mesi piu’ volte ha chiamato in causa la “distonia” tra la linea del Governo e le ordinanze adottate dalla Regione Campania. L'articolo Napoli, l’allarme di de Magistris in vista della Fase 2: Rischio situazioni incontrollabili proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Napoli - l’allarme di de Magistris in vista della Fase 2 : Rschio situazioni incontrollabili

Napoli - l’allarme dal Cardarelli : “Undici primari contagiati - stiamo rischiando un focolaio”

