Napoli, i tanti rinnovi in ballo: da Mertens a Callejon, condizionato anche quello di Milik (Di sabato 2 maggio 2020) In casa Napoli sono i rinnovi di contratto a bloccare un futuro da pianificare in maniera diversa rispetto a quanto stabilito prima dell'emergenza coronavirus e la grave crisi economica. Su tutti il prolungamento di Dries Mertens. A gennaio sembrava cosa fatta a gennaio, ma al momento la permanenza del belga appare sempre più lontana. Una situazione che, insieme a quelle che riguardano altri calciatori, preoccupa Giuntoli e De Laurentiis. Ma non c'è solo Mertens, per cui il biennale da 4,5... Leggi su 90min Calciomercato Napoli - tanti dubbi per Mertens sul rinnovo : le ultime

Galderisi : “Attenzione a perdere i giocatori importanti! Mertens e Milik lo sono per il Napoli”

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tanti Teatro Stabile di Napoli: spettacoli e interventi online Napoli da Vivere De Magistris: "Con l'ordinanza di De Luca favoriti assembramenti, usciranno tutti di sera"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha parlato a Marte Sport Live della Fase 2: “Rispondiamo con Pulcinella, come direbbe Aldo Masullo, rispondiamo con la nostra storia e respingiamo questa narr ...

Milan, sondaggi per Meret: la posizione del Napoli

Milan, nuovi sondaggi per Alex Meret del Napoli. Con Gianluigi Donnarumma in bilico dato la scadenza contrattuale vicina, il club rossonero ha posato gli occhi anche sul portiere azzurro. Sarà cedibil ...

