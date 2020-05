Nannini | Sting | Vasco | Zucchero | le emozioni del Concertone

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 maggio 2020) Quasi raddoppiati gli ascolti tv per ildel Primo Maggio ieri andato in onda in prima serata su Rai3 in versione lockdown: due milioni e 264mila spettatori ieri sera con l'8,69% di share, contro il milione e 210 mila spettatori dello scorso anno quando lo share si fermò. al 5,7%. Un'edizione unica, con una piazza San Giovanni vuota, senza le migliaia di fan e giovani che da tutta Italia ogni anno, l'1 maggio, si ritrovano a Roma per celebrare il lavoro nel consueto appuntamento organizzato da CGIL, CISL, UIL. Questo è stato il concerto del primo maggio 2020, da remoto, con Ambra Angiolini commossa sui primi collegamenti, Giannapotente dai tetti di Milano. E ancora, il messaggio di, Patti Smith e i fratelli Bennato, Tosca, Irene Grandi, Bugo, Lo Stato sociale, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, le piazze di Milano, Bologna, ...