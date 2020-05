MotoGP | mercato 2021 | i sedili già confermati e le trattative in corso Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) Si preannunciava una delle stagioni più intense degli ultimi anni sul fronte delpiloti in, ma il Coronavirus ha stravolto la situazione costringendo la classe regina ad aspettare almeno fino alla fine di luglio per poter cominciare il campionato. Questi mesi di stop forzato complicano notevolmente letra team e piloti in vista della stagione, per cui ci sono solo 5 centauri già certi della propria sella dal punto di vista contrattuale. Stiamo parlando di Marc Marquez in Honda (fino al 2024), Alex Rins in Suzuki (fino al 2022), Esteve Rabat in Avintia (), Maverick Vinales e Fabio Quartararo in Yamaha ufficiale (2022). A breve si attende l’annuncio del rinnovo ufficiale dell’iberico Joan Mir con Suzuki per altri due anni, come il compagno di squadra Rins, mentre per tutti gli altri la situazione è ancora molto aperta. ...