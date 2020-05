MotoGP | il Mondiale inizia a fine luglio? Il piano di Ezpeleta | calendario fittissimo

Leggi su oasport

(Di sabato 2 maggio 2020) Dopo l’annuncio ufficiale della cancellazione dei Gran Premi d’Olanda (26-28 giugno), di Germania (19-21 giugno) e di Finlandia (10-12), Carmeloha voluto aggiornare gli appassionati del Motosui vari scenari pianificati per il nuovodel circus. Il CEO di Dorna ha spiegato innanzitutto che la decisione di annullare le gare di Assen, Sachsenring e del Kymi Ring è arrivata a causa dell’impossibilità di correre senza spettatori e di ricollocare quei Gran Premi più avanti nella stagione. Ildisarebbe quello di cominciare il campionatoe di rimanere in Europa fino a novembre per disputare 10-12 round, solo a quel punto ci si potrebbe spostare fuori dal Vecchio Continente per la trasferta asiatica e americana. Se non fosse possibile, l’intenzione sarebbe quella di concludere il ...