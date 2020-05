Morto Sam Lloyd | famoso come l’avvocato di Scrubs

Corriere : È morto Sam Lloyd, l’attore era l’avvocato Ted della serie «Scrubs» - ilpost : È morto l’attore Sam Lloyd, che interpretava Ted Buckland in “Scrubs” - Corriere : È morto Sam Lloyd, l’attore era l’avvocato Ted della serie «Scrubs» - Pezzadazienda : RT @ilpost: È morto l’attore Sam Lloyd, che interpretava Ted Buckland in “Scrubs” - TurriFrancesca : RT @mydeerlily: È morto Sam Lloyd, il Ted di Scrubs che ci ha regalato questa fantastica versione di 'Hey Ya'. Sono tristissima ???? #SamLloy… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Sam

Sam Lloyd, attore americano, noto per aver interpretato l'avvocato Ted Buckland in 95 episodi di Scrubs, serie Cult andata in onda in Italia su MTV, è morto a soli 56 anni. L'attore combatteva da oltr ...