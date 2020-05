Molise, il pastrocchio del presidente Toma: azzera la giunta dei dissidenti per votarsi la legge di Bilancio con l’aiuto del segretario (Di sabato 2 maggio 2020) E dove non poté nemmeno Caligola, riuscì invece Donato Toma (a destra nella foto), presidente berlusconiano del Molise, la regione che non esiste. azzerare la giunta regionale, mandare a casa in un colpo solo cinque assessori, e al loro posto nominare un esecutivo di due soli componenti, lui stesso e Maurizio Tiberio, suo segretario particolare tuttofare. Succede in Molise, consueto laboratorio privilegiato per sperimentare in vitro tutte le più impronunciabili alchimie politiche, economiche e da oggi anche istituzionali, al riparo dai riflettori della stampa, dell’opinione pubblica e spesso degli organi di controllo. E così in una terra di nessuno può persino accadere che si modifichi la legge elettorale con effetto retroattivo, mettendo fuori gioco gli avversari scomodi nel bel mezzo della partita e modificando la composizione del Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 maggio 2020) E dove non poté nemmeno Caligola, riuscì invece Donato(a destra nella foto),berlusconiano del, la regione che non esiste.re laregionale, mandare a casa in un colpo solo cinque assessori, e al loro posto nominare un esecutivo di due soli componenti, lui stesso e Maurizio Tiberio, suo segretario particolare tuttofare. Succede in, consueto laboratorio privilegiato per sperimentare in vitro tutte le più impronunciabili alchimie politiche, economiche e da oggi anche istituzionali, al riparo dai riflettori della stampa, dell’opinione pubblica e spesso degli organi di controllo. E così in una terra di nessuno può persino accadere che si modifichi la legge elettorale con effetto retroattivo, mettendo fuori gioco gli avversari scomodi nel bel mezzo della partita e modificando la composizione del Consiglio ...

E dove non poté nemmeno Caligola, riuscì invece Donato Toma (a destra nella foto), presidente berlusconiano del Molise, la regione che non esiste. Azzerare la Giunta regionale, mandare a casa in un co ...

