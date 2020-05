Modulo nuova autocertificazione: come scaricarlo e come compilarlo? Quali motivi per uscire di casa dal 4 maggio? (Di sabato 2 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio potrebbe cambiare l’autocertificazione di cui gli italiani dovranno munirsi per uscire di casa. Il nuovo DPCM firmato da Giuseppe Conte prevede che i cittadini possano uscire di casa per cinque motivi: andare a lavorare, ragioni di salute, casi di stringente necessità (andare a fare la spesa, portare fuori il cane etc.), praticare attività motoria/sportiva all’aria aperta, fare visita ai “congiunti” (si intendono i parenti ma il vocabolo lascia spazio a diverse interpretazioni, deve essere chiarito). La “nuova” autocertificazione deve essere ancora pubblicata dal Ministero degli Interni, sarà disponibile entro domenica sera in modo che già lunedì mattina si possa uscire dalle mura domestiche col Modulo compilato. Attenzione, perché potrebbero esserci delle novità come riporta ... Leggi su oasport Ancora non disponibile una nuova autocertificazione : download del modulo ufficiale in vigore

