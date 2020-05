Misure anti-Covid, oggi 250 controlli e 7 sanzioni a Benevento (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle Misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo di Polizia municipale di Benevento ha effettuato nella giornata di oggi oltre 250 controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Le stesse sono state tutte identificate, e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni. Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di C/da Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi. Sono state comminate sette sanzioni amministrative, e sono state controllate 10 ... Leggi su anteprima24 Arriva il reddito di emergenza - cambia quello di cittadinanza : le misure del nuovo decreto anti crisi

Coronavirus monitor : quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti Barletta, è caos sulle misure anti-Covid: dopo la processione folla anche al mercato La Gazzetta del Mezzogiorno Decreto aprile: bonus Inps a 1000 euro Aiuti per le colf e stop ai licenziamenti

Le novità del decreto Aprile in approvazione nei prossimi giorni. Arriva anche il bonus badanti e colf (fino a 600 euro). Governo al lavoro per tutto il fine settimana per preparare il testo del nuovo ...

Il sangue di San Gennaro si è sciolto, miracolo 'a porte chiuse'

Si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Lo ha annunciato alle 19.04 l'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, all'interno di un Duomo "a porte chiuse", vuoto ...

