Miriam Leone Instagram | in top bianco attillato senza reggiseno fa immaginare … tutto!

Leggi su urbanpost

(Di sabato 2 maggio 2020): eccitante e suadente, fa una strana richiesta via social posando in foto con un cartello in mano sul quale c’è scritto: “Do you trust me?” (Ti fidi di me?”), poi la richiesta di sostegno agli artisti in questo difficile momento di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha ‘congelato’ anche il mondo dello spettacolo: “Amici artisti che fanno cose belle…e che sostengono altri artisti… Sosteniamoci a vicenda… @nicovascellari… Trovate la sua performance domani sul canale YouTube @coda.lunga… Don’t miss the opening of the brand new experimental YouTube channel by @coda.lunga on Saturday, May 2nd at 8pm CET, with an extraordinary 24 hours livestream performance by @nicovascellari. Trust Me”.il topindossato...