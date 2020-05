Milano, mascherine e guanti sui mezzi A Roma orari più lunghi per negozi e metro (Di sabato 2 maggio 2020) Le nuove norme varate dalla Regione, in linea con i provvedimenti nazionaliRegole per la riapertura di uffici, mercati e negozi: ci sono anche le toelettatureI tassisti potranno rifiutare le corse a clienti privi di dispositivi di sicurezza Leggi su corriere Fase 2 : traporti e mascherine - novità per Roma e Milano

Milano - mascherine e guanti sui mezzi A Roma orari più lunghi per negozi e bus

Coronavirus : a Milano inizia consegna 12.500 mascherine a domicilio (Di sabato 2 maggio 2020) Le nuove norme varate dalla Regione, in linea con i provvedimenti nazionaliRegole per la riapertura di uffici, mercati e: ci sono anche le toelettatureI tassisti potranno rifiutare le corse a clienti privi di dispositivi di sicurezza

Corriere : Lombardia, sui mezzi pubblici andranno messi i guanti - ComuneMI : Al via un progetto sperimentale per consegnare mascherine chirurgiche direttamente al domicilio delle famiglie. Le… - rupigno : RT @ENRICOECCA: Mascherine a 0,50 euro, i farmacisti: 'Chiedetele a Conte, non a noi' - - ENRICOECCA : Mascherine a 0,50 euro, i farmacisti: 'Chiedetele a Conte, non a noi' - - rob_milano : @RaiNews L'obbligo all'uso improprio delle mascherine non sta né in Cielo né in Terra. -