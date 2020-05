Milan, concerto internazionale contro il Coronavirus: da Diletta Leotta a Kakà, tutti i protagonisti (Di sabato 2 maggio 2020) Il Milan scende in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus con l'evento digitale From Milan with Love, che andrà in scena domenica 3 maggio alle ore 21 e sarà visibile sui canali social rossoneri, Milan TV, DAZN e Tidal. Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Milan, in collaborazione con la onlus Direct Relief, organizzazione umanitaria internazionale che fornisce materiali e strumenti per le terapie intensive degli ospedali. L'iniziativa dei rossoneri è volta a celebrare chi lotta... Leggi su 90min Il concerto di Bocelli nel Duomo di Milano completamente vuoto. VIDEO

