“Mi sono giocato il 90% dei miei guadagni, ebbi un incidente”: il calciatore racconta l’inferno delle scommesse (Di sabato 2 maggio 2020) Sembrava destinato ad una brillante carriera, ma Scott Davies è diventato dipendente dal gioco d’azzardo. Aveva impressionato Brendan Rodgers quando giocava nelle giovanili del Reading, ma ha iniziato a scommettere a 16 anni, perdendo in totale 300 mila euro che aveva guadagnato in anni di calcio, più altri 60 mila datigli dai suoi genitori. Davies ha parlato di questa dipendenza al ‘The Guardian’: “Ho scommesso circa l’80-90% dello stipendio. L’ultima scommessa è stata l’8 giugno 2015, per la prima volta nella mia vita ho avuto paura. Se qualcuno mi avesse chiesto di tagliarmi lo stipendio del 30% nel pieno della mia dipendenza, avrei pensato ‘proverò a vincerli’. È un circolo vizioso. Non si scommettono cifre forti, finché poi non si controlla il conto in banca e ci si rende ... Leggi su calcioweb.eu Martin Castrogiovanni : “Mi avevano dato sei mesi di vita - ma sono vivo”

