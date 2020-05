Meteo Italia sino al 12 maggio incredibile: CALDO, poi sconquasso di TEMPORALI (Di sabato 2 maggio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 12 maggio Pian piano, giorno dopo giorno, i modelli matematici di previsione si stanno orientando su un trend Meteo climatico univoco: il CALDO d'inizio maggio. Oggi, carte alla mano, sembra che l'europeo ECMWF si stia leggermente allineando al collega americano GFS e che quindi nel periodo a cavallo tra il 4 e il 7 maggio possa realmente affermarsi l'Anticiclone africano. Diciamo che si sta procedendo, come spesso capita, verso una soluzione intermedia che dovrebbe vedere prevalere il primo CALDO stagionale su gran parte del Centro Sud e tra le due Isole maggiori. Altro elemento in comune, nella lettura modellistica, la presenza di masse d'aria fredda tra l'Europa settentrionale e orientale, così come l'Atlantico dovrebbe continuare a picchiar duro sui settori occidentali. Che significa? Semplice, che con tutti questi disturbi ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia sino al 12 maggio incredibile : CALDO - poi sconquasso di TEMPORALI

Meteo Italia : PONTE 1° Maggio tra acquazzoni e sole - poi CALDO AFRICANO

