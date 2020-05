Melli | il suo primo anno NBA | il lockdown e le serie tv

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di Lettura: 8 minuti Inetrvista de La Gazzetta dello Sport, a Nicolòche dagli States, dall’alto dei suoi 206cm, prova a correre sul balcone «lungo 10 metri» della sua casa a New Orleans. © Il resto del CarlinoNik, come fa senza pallone? «È la cosa che mi manca di più: poter giocare a pallacanestro, andare in campo ed allenarmi con la palla. Mi mancano le partite, sicuro, ma più di tutto il concetto di spogliatoio, di stare in squadra, di lottare tutti per la stessa cosa: prendere in giro uno, farsi prendere in giro, tirare su qualcuno con una pacca sulla spalla o magari riceverla perché stati passando un brutto momento. Ma più di tutto mi manca il pallone: vivo in un appartamento, mai stato così tanto senza toccarne uno». E per gli allenamenti come fa?«Ho trasformato la camera ...