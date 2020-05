Mascherine tricolori, il debutto a Roma e Milano: la parola torni al popolo, no alla dittatura sanitaria (video) (Di sabato 2 maggio 2020) Mascherine tricolori, a Roma il debutto del movimento nato sui social che si oppone al governo Conte. E chiede di far tornare la parola al popolo. Una cinquantina di ‘Mascherine tricolori’ sono scese in piazza intorno a mezzogiorno sulla terrazza di fronte al Colosseo, mentre altri due gruppi della stessa consistenza si sono riuniti a piazza Bologna e a piazza Mancini, sempre nella Capitale. Gli italiani che “non si arrendono” Mantenendo il distanziamento, i manifestanti si sono schierati alla maniera delle ‘sentinelle in piedi’ e hanno letto un comunicato: “Questa è una manifestazione pacifica, ma determinata – hanno spiegato – Nel pieno rispetto delle distanze, con la ferma volontà di non mettere a rischio la salute di nessuno. Siamo qui oggi per compiere un atto di libertà, per dimostrare che, nonostante il ... Leggi su secoloditalia Novara - mascherine tricolori ai sindaci della provincia : in prima linea contro un virus subdolo

Sono arrivate le mascherine tricolori (Di sabato 2 maggio 2020), aildel movimento nato sui social che si oppone al governo Conte. E chiede di far tornare laal. Una cinquantina di ‘’ sono scese in piazza intorno a mezzogiorno sulla terrazza di fronte al Colosseo, mentre altri due gruppi della stessa consistenza si sono riuniti a piazza Bologna e a piazza Mancini, sempre nella Capitale. Gli italiani che “non si arrendono” Mantenendo il distanziamento, i manifestanti si sono schieratimaniera delle ‘sentinelle in piedi’ e hanno letto un comunicato: “Questa è una manifestazione pacifica, ma determinata – hanno spiegato – Nel pieno rispetto delle distanze, con la ferma volontà di non mettere a rischio la salute di nessuno. Siamo qui oggi per compiere un atto di libertà, per dimostrare che, nonostante il ...

danititti : @64Mgg @luisaMononoke Con le mascherine tricolori fanno ridere una cifra - ilmako61 : oggi a Roma “Mascherine Tricolori” scendono in piazza, manifestazioni pacifiche a Roma | FOTO - MascherineT : @DavidePirilloFN Ma no, nessuna menzione, stavamo solo parlando, ti spiegavo solo le ragioni per cui abbiamo scelto… - DavidePirilloFN : @MascherineT Non era diretta a vostra iniziativa, ma a chi vende, compra e commercializza mascherine tricolori in q… - DavidePirilloFN : Cacciate 'sti cazzi' di tricolori dalle mascherine, non sono simbolo di libertà, ma simbolo della tragedia e simbol… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine tricolori Mascherine tricolori, il debutto a Roma e Milano: la parola torni al popolo, no alla dittatura sanitaria... Il Secolo d'Italia MASCHERINE POLITICI CON BANDIERA ITALIANA: ITALIA VIVA L'AQUILA, ''USO IMPROPRIO E VILIPENDIO DEL TRICOLORE''

L'AQUILA - "In tempo di Coronavirus, alcuni rappresentanti politici italiani hanno pensato di indossare le mascherine tricolori per evidenziare il loro senso di attaccamento alla Patria. Riflettendo s ...

Roma, con le bandiere nere e senza mascherina: Forza Nuova occupa piazza San Giovanni. Denunciati

Sono stati identificati e denunciati dalla Digos per "manifestazione senza preavviso", dieci militanti di Forza Nuova che oggi pomeriggio alle 15.30, violando il decreto di contenimento del Covid, si ...

L'AQUILA - "In tempo di Coronavirus, alcuni rappresentanti politici italiani hanno pensato di indossare le mascherine tricolori per evidenziare il loro senso di attaccamento alla Patria. Riflettendo s ...Sono stati identificati e denunciati dalla Digos per "manifestazione senza preavviso", dieci militanti di Forza Nuova che oggi pomeriggio alle 15.30, violando il decreto di contenimento del Covid, si ...