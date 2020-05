Marco Vannini: morto il brigadiere Manlio Amadori (Di sabato 2 maggio 2020) È morto il brigadiere Manlio Amadori, uno dei più importanti testimoni del caso di omicidio di Marco Vannini. Il militare prestava servizio presso la caserma di Ladispoli. Anche la notte in cui morì Marco si trovava presso la stazione dei carabinieri. Come riferisce il settimanale Giallo, l’anziano brigadiere era malato da tempo. È deceduto in ospedale dopo un trapianto, aveva 62 anni. Fu lui a far entrare Antonio Ciontoli nel suo ufficio dopo la morte del giovane genero, fidanzato con la figlia Martina. Manlio riferì, al suo tempo, che Ciontoli ad un certo punto si rivolse a lui con un gesto particolare quella notte: “Che fai? Mi vuoi arrestare?”. Secondo la versione di Manlio, Antonio Ciontoli, militare con un passato nei servizi segreti, avrebbe detto in quell’occasione: “Mah, adesso metto nei guai mio ... Leggi su kontrokultura Omicidio Marco Vannini/ Mamma “Dopo Coronavirus torneremo a lottare” (Quarto Grado)

Il caso di Marco Vannini è uno dei fatti di cronaca più agghiaccianti degli ultimi tempi. Ora mamma Marina è pronta a lottare di nuovo, per avere giustizia e verità. La morte di Marco Vannini è ancora ...

