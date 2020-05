Marco Vannini, anche Izzo sentì Ciontoli dire al brigadiere Amadori: «Adesso metto nei guai mio figlio» (Di sabato 2 maggio 2020) Marco Vannini nuovo processo Ciontoli: purtroppo nell’Appello bis, la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 8 luglio 2020, non sarà possibile risentire e approfondire le parole pronunciate da uno dei testimoni principali di questa inchiesta, il brigadiere Manlio Amadori. Come infatti già UrbanPost aveva riferito, il teste è deceduto lo scorso 22 aprile in conseguenza di gravi complicazioni seguite ad un intervento di trapianto al quale il 62enne era stato sottoposto. brigadiere Manlio Amadori (Foto tratta da Quarto Grado)I dubbi su Federico Ciontoli: il padre Antonio sta cercando di coprirlo? “Lui disse ‘Bah … Adesso metto nei guai mio figlio’…”, queste le parole che Antonio Ciontoli avrebbe proferito ad Amadori la notte in cui Marco Vannini morì. Il brigadiere le pronunciò in aula nel ... Leggi su urbanpost Marco Vannini : morto il brigadiere Manlio Amadori

Omicidio Marco Vannini/ Mamma “Dopo Coronavirus torneremo a lottare” (Quarto Grado)

Omicidio Marco Vannini - la famiglia Ciontoli tornerà in aula. Hanno scritto i giudici della Cassazione (Di sabato 2 maggio 2020)nuovo processo: purtroppo nell’Appello bis, la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 8 luglio 2020, non sarà possibile risentire e approfonle parole pronunciate da uno dei testimoni principali di questa inchiesta, ilManlio. Come infatti già UrbanPost aveva riferito, il teste è deceduto lo scorso 22 aprile in conseguenza di gravi complicazioni seguite ad un intervento di trapianto al quale il 62enne era stato sottoposto.Manlio(Foto tratta da Quarto Grado)I dubbi su Federico: il padre Antonio sta cercando di coprirlo? “Lui disse ‘Bah …nei guai mio figlio’…”, queste le parole che Antonioavrebbe proferito adla notte in cuimorì. Ille pronunciò in aula nel ...

QuartoGrado : Nel giallo di Marco Vannini, un testimone chiave che non potrà più parlare #Quartogrado - KontroKulturaa : Marco Vannini: morto il brigadiere Manlio Amadori - - arbmacip : @grazialongo2 @QuartoGrado @rete4 Marco Vannini sempre nel ?? - _whenom_ : RT @QuartoGrado: Nel giallo di Marco Vannini, un testimone chiave che non potrà più parlare #Quartogrado - rit33183100 : RT @QuartoGrado: Nel giallo di Marco Vannini, un testimone chiave che non potrà più parlare #Quartogrado -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Vannini Omicidio Marco Vannini/ Mamma “Dopo Coronavirus torneremo a lottare” (Quarto Grado) Il Sussidiario.net Marco Vannini, anche Izzo sentì Ciontoli dire al brigadiere Amadori: «Adesso metto nei guai mio figlio»

Marco Vannini nuovo processo ai Ciontoli: purtroppo nell’Appello bis, la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 8 luglio 2020, non sarà possibile risentire e approfondire le parole pronunciat ...

Marco Vannini, la determinazione della mamma: “Torneremo a lottare”

Il caso di Marco Vannini è uno dei fatti di cronaca più agghiaccianti degli ultimi tempi. Ora mamma Marina è pronta a lottare di nuovo, per avere giustizia e verità. La morte di Marco Vannini è ancora ...

Marco Vannini nuovo processo ai Ciontoli: purtroppo nell’Appello bis, la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 8 luglio 2020, non sarà possibile risentire e approfondire le parole pronunciat ...Il caso di Marco Vannini è uno dei fatti di cronaca più agghiaccianti degli ultimi tempi. Ora mamma Marina è pronta a lottare di nuovo, per avere giustizia e verità. La morte di Marco Vannini è ancora ...