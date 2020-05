Marcelo | Vi racconto la verità sulle voci del mio passaggio alla Juve Bello

Leggi su 90min

(Di sabato 2 maggio 2020), terzino sinistro del Real Madrid, si è raccontato su Instagram insieme a Fabio Cannavaro. I due hanno condiviso lo spogliatoio ai tempi del Real Madrid. Il laterale brasiliano ha parlato delleche lo hanno accostato in numerose occasionintus, soprattutto da quando il suo vecchio compagno e grande amico Cristiano Ronaldo veste la maglia bianconera. Real Madrid Celebrate After Victory In The Champions League Final Against Liverpool Così: "Ma io non voglio...