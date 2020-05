Marcelo su Instagram | “Sembrava avessi già firmato per la Juventus”

Leggi su zon

(Di sabato 2 maggio 2020)si è raccontato in una direttacon il suo ex compagno di squadra Cannavaro: “Non voglio andarmene dal Real Madrd”ha raccontato qualche aneddoto nel corso di una direttacon il suo ex compagno di squadra Cannavaro. Il terzino del Real Madrid ha spiegato il suo grande rapporto con Cristiano Ronaldo e il suo amore per i Blancos. “Non voglio andarmene dal Real Madrid e penso che il club non mi venderà. Mi trovo molto bene qui fin da quando sono arrivato con la mia famiglia. Sono al Real da molto tempo e la nostra è una storia incredibile. Poi è bello che ci siano squadre che mi adorano, non so se la Juve sia fra queste. Due anni fa sembrava chegiàcon i bianconeri e che mi fossi già messo la loro maglia perché non sapevo come vivere senza Cristiano ma è bello ...