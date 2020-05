Marcelo Burlon immagina come ci divertiremo dopo il coronavirus (Di sabato 2 maggio 2020) «Niente previsioni o robe simili». Le prime parole che mi dice Marcelo Burlon da Ibiza. Ma va, gli dico, chi fa previsioni è un fessacchiotto. Parliamo di speranze, meglio, no? E ne parliamo con chi del divertimento, della leggerezza e della facilità di vivere ha fatto un mestiere, remunerativo e soddisfacente. Un punto di vista sghembo e rilevante, in tempi cupi; uno sguardo dal pianeta lontano dei giochi sull’esopianeta della pandemia. «Parliamo di speranze, sì, meglio. Credo che questa orrenda pandemia sia un’occasione per tutti per fermarsi, fare un lungo respiro e iniziare una nuova vita. Io avevo rallentato il ritmo già da un po’ di tempo, proprio per il bisogno di vedere le cose con un’ottica nuova. Il problema è che abbiamo tutti paura del nuovo. Convivere con un virus è una cosa purtroppo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 2 maggio 2020) «Niente previsioni o robe simili». Le prime parole che mi diceda Ibiza. Ma va, gli dico, chi fa previsioni è un fessacchiotto. Parliamo di speranze, meglio, no? E ne parliamo con chi del divertimento, della leggerezza e della facilità di vivere ha fatto un mestiere, remunerativo e soddisfacente. Un punto di vista sghembo e rilevante, in tempi cupi; uno sguardo dal pianeta lontano dei giochi sull’esopianeta della pandemia. «Parliamo di speranze, sì, meglio. Credo che questa orrenda pandemia sia un’occasione per tutti per fermarsi, fare un lungo respiro e iniziare una nuova vita. Io avevo rallentato il ritmo già da un po’ di tempo, proprio per il bisogno di vedere le cose con un’ottica nuova. Il problema è che abbiamo tutti paura del nuovo. Convivere con un virus è una cosa purtroppo ...

